İngiliz bakanın YPG’li yeğeni ülkesine kaçtı

İngiltere
'nin eski savaş bakanlarından John Profumo'nun terör örgütü PKK
/YPG
saflarına katılan yeğeni, Suriye'den İngiltere'ye dönüşünde gözaltına alındı. İngiltere'de 1960'larda savaş bakanlığı yapan Profumo'nun kız kardeşinin torunu Jamie Janson'un Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı da PKK/YPG ile hareket ettiği öne sürüldü. Jamie Janson'ın, dün Kent şehrinde polis tarafından terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alındığı ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı İngiliz basınına yansıdı. Daily Telegraph'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin Afrin'e girmesinin ardından beraberindekilerle Suriye rejiminin kontrolündeki bölgeye kaçan Janson, buradan da Kuzey Irak'a geçti ve Belçika ile Fransa üzerinden İngiltere'ye döndü.
İngiltere'de terör örgütü YPG/ PKK'ya katılan Jim Matthews ve Aidan James adlı 2 İngiliz vatandaşı geçen ay terörle mücadele yasası kapsamında yargılanmaya başlamıştı.