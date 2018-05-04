‘İsrail beyinleri yok ediyor’

Malezya
'da suikast sonucu hayatını kaybeden Filistinli bilim adamı Fadi el Batş'ın eşi İnas, kocasının herkes tarafından sevilen, saygı gören, insanları araştırmaya ve öğrenmeye teşvik eden biri olduğunu belirterek, "İsrail
sadece bu beyinleri öldürmek istiyor" dedi. 21 Nisan günü öldürülen Batş'ın eşi Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Çok azimli biriydi. Bilimsel çalışmalarına aralıksız devam etti. Daha önce herhangi bir şekilde tehdit edilmedi" diyerek saldırıyı İsrail'in yaptığını dile getirdi.