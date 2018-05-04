İsrail katlediyor ABD örtbas ediyor

TAHA DAĞLI'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dünya Basın Özgürlüğü Gününde görevi başında öldürülen gazetecileri andı. Malta'dan Meksika'ya, Slovakya'dan Afganistan'a bir çok ülke ve o ülkelerde öldürülen gazetecilerin isimleri geçti. ABD sözcüsünün Heather Nauert'in tek kelime bahsetmediği bir yer daha vardı, orası Filistin'di.

Yaser Murtaca

50 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİLER!

İsrail askerleri 30 Mart'tan bu yana Gazze'de 50 Filistinliyi katletti. Öldürülenlerin bir bölümü çocuktu, iki de gazeteci bulunuyordu. 7 Nisan'da Yaser Murtaca, 13 Nisan'da ise Ahmet Ebu Hüseyin, İsrail keskin nişancıları tarafından vurularak şehit edildi.

Her ikisi de Gazze'de gazetecilik yapıyordu.

Filistinlilerin 30 Mart'ta başlattıkları büyük dönüş yürüyüşleri sırasında abluka altındaki Gazze'de sınıra yürüyen kalabalığın, 1948 yılında ellerinden alınan evlerine meşru dönüş haklarını savundukları gösteriler sırasında İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği saldırıları dünyaya duyurmaya çalışıyorlardı.

Gazze'de sınıra mevzilenen İsrail keskin nişancıları, 6 haftadır devam eden direnişte, 50 Filistinliyi hedef gözeterek öldürdü, onlardan 2'si, işte bu gazetecilerdi.

Katledildikleri sırada üzerlerine "Press" yazılı gazeteci yelekleri vardı. Keskin nişancılar, dürbünleriyle o yazıyı gördükleri halde, Filistinli gazetecileri vurarak, şehit etti.

İşgalci İsrail askeri silahsız Filistinli genci böyle katlettiler!

GAZZE'DE KATLİAMLAR DEVAM EDİYOR

İsrail 2 gazeteciyi katletti, onlarcasını ise yaraladı. Gazeteciler direk hedef alınıyor çünkü İsrail katliamlarını dünyaya duyuran onlar. Gazze'de katliamlar devam ediyor. Sadece bugüne de özel değil. Yıllardır süregelen bir durum var Filistin topraklarında.

Binlerce Filistinli, onlarca gazeteci öldürüldü. Yaser Murtaca ve Ahmet Ebu Hüseyin'e dikkat çektik çünkü bu ikisi tam da Amerika'nın Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı anma etkinliğine denk gelmişti.

İkisi de geçtiğimiz bir ay içerisinde öldürüldüler. ABD Dışişleri Bakanlığı ise onları görmezden geldi. Çünkü o gazetecilerin katilleri İsrail askerleriydi.

İsrail'in gasp ettiği Filistin toprakları, yıktığı Filistinlilerin tapulu evleri, o ev ve arazilere yasa dışı yollarla yerleştirilen işgalci Yahudiler, öldürülen Filistinliler, dövülen yaşlı kadınlar, Ahet Tamimi gibi esir alınan çocuklar, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'ya yönelik saldırı ve ihlaller, Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayıran utanç duvarı ve Gazze'deki abluka, bunların hiçbiri ABD'nin gündemine asla gelmez.

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