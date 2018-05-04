Kepçe operatörüne gözaltı alay konusu oldu

Edirne
Belediyesi'nin gümrük sahasında çalışma yapmak üzere göndermesinin ardından dalgınlıkla Yunan topraklarına geçince gözaltına alınan kepçe operatörü dün Yunanistan
'ın Orestiada kentinde hakim karşısına çıkarıldı. Gözaltında tutulduğu karakoldan adliyeye getirilen 38 yaşındaki Musa Alerik'in davası, Orestiada Mahkemesi'nde görüldü. "Yunan sınırlarını yasadışı yollardan ihlal" suçlamasına karşılık Alerik "Ben sınırı yanlışlıkla geçtim. Yunan askerlerin uyarılarını makinenin gürültüsü yüzünden duymadım" dedi. Türkiye
'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'nun da izlediği duruşmada mahkemede Alerik hakkında önce 3 ay kesin hapis cezası verileceğini açıkladı. Ancak Alerik'in avukatı Kapetanidis Hristos, cezanın itiraz edilebilir bir ceza şeklinde verilmesini isteyince mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere 5 ay hapis cezası verdi. Serbest bırakılan Alerik ayrıca bin 500 euro para cezasına da çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını 3 yıl ertelerken iş makinesine de el konulmasına karar verdi. Av. Kapitanidis, adliye çıkışında yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini söyledi. Kapetanidis, Alerik'in adliye ve polisteki işlemlerinden sonra serbest bırakılacağını belirtti. 'ASKER' DİYE DUYURDULAR
Musa Alerik'in sınırı geçmesini bazı Yunan haber siteleri, ilk başta "Sınırda bir Türk askerinin yakalandığı" şeklinde duyurdu ve Alerik'in Facebook sayfasından edindikleri asker kıyafetli fotoğraflarını yayımladı. Ancak hemen ardından düzeltmeler yaparak Alerik'in sade bir Türk vatandaşı olduğunu belirttiler. Bazı haber siteleri ise olayı alaycı başlıklarla duyurdu: "Erdoğan'ın ajanı, meğer traktör sürücüsüymüş", "Askeri casus kepçeci çıktı", "Sınırı sadece 10 metre geçen Türk vatandaşı yakalandı."
Musa Alerik, önceki gün Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies gümrüğüne 8 metre geçtiği iddiasıyla Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.