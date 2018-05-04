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'de bulunan tutuklu ABD vatandaşları

'den iyi niyet göstergesi gelecek mi? Beklenen Kuzey Kore Lİderi Kİm ile ABD Başkanı arasında gerçekleşecek zirve öncesi 'ın gündeminde yer alan önemli konulardan biri haline geldi. Kim Jong Un 2017'de ülkesinde tutuklanan üç ABD'li vatandaşı serbest bırakacağına dair bir açıklamada bulunmuştu. Beyaz Saray bunu teyit edemediği belirtti.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 11:24
Kuzey Kore'de bulunan tutuklu ABD vatandaşları

, 'de tutuklu üç Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasını, iki ülke lideri arasında yapılması beklenen zirve görüşmesi öncesinde bir iyi niyet jesti olarak memnuniyetle karşılayacaklarını ancak bu konudaki haberleri doğrulayamadıklarını açıkladı.

BEKLENTİ YÜKSELİYOR

ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri Kim arasında önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılması beklenen görüşmeden önce tutukluların salıverileceği beklentisi yükseliyor.

Trump'ın avukatlarından Rudi Giuliani, kanalına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Amerikalıları dün serbest bırakmasının beklendiğini söylemişti.

İYİ NİYET İŞARETİ

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Tutukluların) serbest bırakılacaklarıyla ilgili haberlerin hiçbirinin doğruluğunu teyit edemiyoruz ancak eğer Kuzey Kore Amerikalıları Başkan Trump ve Kim arasındaki görüşmeden önce salıverirse bunu elbette bir iyi niyet işareti olarak görürüz" dedi.

Tutuklular 2015 yılında tutuklanan Kore-Amerikan uyruklu misyoner Kim Dong Chu, Pyongyang üniversitesinde hocalık yaparken 2017'de tutuklanan Kim Sang-duk ile yine aynı üniversitede görevli iken 2107'de tutuklanan Kim Hak Song.

Trump ile Kim arasındaki görüşmenin Mayıs sonu ya da Haziran başında yapılması bekleniyor.

Tarihi zirvede gerginlik!

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Kuzey Kore'de bulunan tutuklu ABD vatandaşları
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