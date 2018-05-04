Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > New York Times FETÖ'cü hain Hakan Şükür'ün reklamını yaptı

'cü hain 'ün reklamını yaptı

Kaliforniya'da, 'nin yakınında bulunan kafesinde 'le konuşan , 'cü haine aleyhinde konuşmak için fırsat tanıdı.

Giriş Tarihi: 4.5.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 18:36
New York Times FETÖ'cü hain Hakan Şükür'ün reklamını yaptı

Palo Alto/Kaliforniya'da(Silikon Vadisi), 'nin yakınında bulunan kafesinde 'e mikrofon uzatan , 'cü haine aleyhinde konuşmak için fırsat tanıdı. Hakan Şükür, kendisine sorulan her soruda Türkiye'yi hedef alan skandal ifadelerde bulundu.

Amerika vizesinin 2020'de sona ereceğini söyleyen Hakan Şükür, Türkiye'ye dönmemek ve kaçak yaşamını sürdürmek için kendisi ve ailesi için yeşil kart başvurusunda bulunacağını belirtti.

New York Times muhabiri, röportajda Hakan Şükür'ün kafesinden bilgiler de paylaşarak bir nevi FETÖ'cü hainin reklamını yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
New York Times FETÖ'cü hain Hakan Şükür'ün reklamını yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN