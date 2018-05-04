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Son Dakika: 'deki Türk vatandaşları için oy verme işlemi ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... 'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel leri için genelindeki Türk vatandaşları tarihlerinde oylarını kullanabilecek. Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra Boston, Houston, , Miami, ve Chicago Başkonsolosluklarında da oy verme işlemi yapılacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 07:07
Son Dakika: ABD'deki Türk vatandaşları için oy verme işlemi ne zaman başlayacak?

'de Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel leri için genelindeki Türk vatandaşlarının tarihlerinde oylarını kullanabileceği bildirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ", Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin dış temsilciliklerimizde oy verme tarihlerini açıklamıştır. Buna göre, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nde ABD'de kayıtlı olan vatandaşlarımız, ilk tur seçimlerinde 9-17 Haziran tarihlerinde 9 gün boyunca sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar Vaşington Büyükelçiliğimizin yanı sıra Boston, Houston, , Miami, ve Şikago Başkonsolosluklarımızda oylarını kullanabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yine 09.00-21.00 saatlerinde seçmenlerin oylarını kullanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, oy kullanmak isteyip kaydını Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nde göremeyenlerin 12 Mayıs'ta mesai bitimine kadar temsilciliklere şahsen başvurmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca 5-6 Mayıs'ta ABD genelindeki tüm temsilciliklerin adres beyanı yapmak isteyen vatandaşlar için 09.00-17.00 saatlerinde açık olacağı da duyuruldu.

ABD genelinde 100 binden fazla Türk seçmenin yaşadığı ve yaklaşık 38 bin ile en fazla New York bölgesinde kayıtlı seçmenin bulunduğu bildiriliyor.

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Son Dakika: ABD'deki Türk vatandaşları için oy verme işlemi ne zaman başlayacak?
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