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SON DAKİKA:'deki 'nde altıncı cuma

Halkına gerçek mermiyle müdahalede bulundu.İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 'tan bu yana devam eden barışçıl gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı. sonrasında toplanan halka İsrail askerleri plastik mermi dışında zaman zaman gerçek mermi de kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 16:18
SON DAKİKA:Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma

ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Şeridi'ndeki binlerce li, 'tan bu yana devam eden barışçıl gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı.

"Filistinli İşçilerin Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün altıncı cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.

ABLUKANIN KALDIRILMASINI İSTİYORLAR

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor. Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

İSRAİL ASKERİ YİNE GERÇEK MERMİ KULLANDI

Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular nı yine sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde devam ediyor. Göstericiler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.

Filistin yerel kaynaklarına göre, sıcak havaya rağmen Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla müdahale ettiği ve bazı göstericilerin yaralandığı belirtildi. Filistin resmi makamlarından, şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İkindi namazından sonra yoğunlaşması öngörülen gösterilerin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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