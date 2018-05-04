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Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!

Başkanı , lideri Kim Jong Un ile yapacağı tüm dünyanın beklediği tarihi görüşme öncesi, görüşmenin yeri ve zamanın belli olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.5.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 17:44
Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!

Başkanı , lideri Kim Jong Un ile yapacağı tüm dünyanın beklediği tarihi görüşme öncesi, görüşmenin yeri ve zamanın belli olduğunu, detayların yakında açıklanacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde görüşmek istediğini ifade etti. Trump, "Görüşme için çok sayıda ülke düşünülüyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore'nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha sembolik, önemli ve kalıcı bir mekan olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullanmıştı.

GİZLİ BİR ANLAŞMA SÖZ KONUSU OLMADIĞI BELİRTTİ

soruşturmasında özel savcı Robert Mueller'e ifade verecek olan Trump, kendisine yöneltilecek soruların basına sızmasının ardından da Savcı Mueller ile görüşmeyi çok istediğini çünkü Rusya ile gizli bir anlaşma söz konusu olmadığını belirtti.

Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani'nin ABD Başkanı'nın Michael Cohen'e, porno yıldızı Stormy Daniels'e verdiği 130 bin doları geri ödediğini açıklamasıyla ilgili de Trump, "Giuliani harika bir adam ve doğruları düzgün olacaktır" dedi.

Tarihi zirvede gerginlik!

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Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!
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