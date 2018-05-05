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Çöpten talih çıktı

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Giriş Tarihi: 5.5.2018
Çöpten talih çıktı
'nin başkenti Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'nda çalışan bir temizlik işçisi çöp kutusunda kâğıda sarılmış her biri birer kilo olan 7 külçe altın buldu. Müfettişler, gazeteye sarılı altınların 'dan 'ya giden Koreli iki erkeğe ait olduğunu ve gümrükten geçiremedikleri altınları çöp kutusuna attıklarını tahmin ediyor. Güney Kore yasalarına göre altınların sahibi ortaya çıkmazsa 325 bin dolar değerindeki külçeler işçinin mülküne geçecek. Altınların kaçak olduğu tespit edilmesi halinde ise işçi altınlar üzerinde bir hak iddia edemeyecek.
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Çöpten talih çıktı
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