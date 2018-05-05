Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Dışarıda namaz kılan 7 Müslüman’a hapis cezası

Dışarıda namaz kılan 7 Müslüman’a hapis cezası

Giriş Tarihi: 5.5.2018
Dışarıda namaz kılan 7 Müslüman’a hapis cezası
'da 7 Müslüman sokakta namaz kıldığı gerekçesiyle 3 ay hapse mahkum edildi. Asian Correspondent gazetesinin haberinde, geçen yıl Yangon kentinin Tharketa kasabasında dışarıda cemaat oluşturmaktan suçlu bulunan 7 Müslüman'ın hapis cezasına çarptırıldığını yazdı. Haberde geçen yıl yaşanan olaylarda fanatik Budistlerin, Müslümanların namaz kılmalarını gerekçe göstererek yaptığı baskılar sonucu iki medresenin kapatıldığı ve ramazanın başlamasıyla medresede namaz kılmak için yasal izin alamayan Müslümanların namazlarını cemaat halinde dışarıda kılmaya devam ettiği kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışarıda namaz kılan 7 Müslüman’a hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN