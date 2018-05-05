Dışarıda namaz kılan 7 Müslüman’a hapis cezası

Myanmar
'da 7 Müslüman sokakta namaz kıldığı gerekçesiyle 3 ay hapse mahkum edildi. Asian Correspondent gazetesinin haberinde, geçen yıl Yangon kentinin Tharketa kasabasında dışarıda cemaat oluşturmaktan suçlu bulunan 7 Müslüman'ın hapis cezasına çarptırıldığını yazdı. Haberde geçen yıl yaşanan olaylarda fanatik Budistlerin, Müslümanların namaz kılmalarını gerekçe göstererek yaptığı baskılar sonucu iki medresenin kapatıldığı ve ramazanın başlamasıyla medresede namaz kılmak için yasal izin alamayan Müslümanların namazlarını cemaat halinde dışarıda kılmaya devam ettiği kaydedildi.