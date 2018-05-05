Einstein sendromu!

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Evelyn Cubbedge isimli kız yakalandığı saç sendromu nedeniyle Einstein'a benzetiliyor. Dünyada sadece 100 kişide bulunan hastalık nedeniyle küçük kızın saçları beyazlıyor ve saç telleri elektrik çarpmış gibi kabarıyor. Alay konusu olan küçük kızın annesi Nicola, kızının saçlarını sık sık toplayıp spreylediğini ancak bunun uzun sürmediğini belirtiyor. Anne, doğduğunda hiç saçı olmayan küçük Evelyn'nin saçlarının 10 ay sonra uzamaya ve elektriklenmeye başladığını ifade etti. Ünlü bilim adamı Albert Einstein
'ın da aynı hastalıktan mustarip olduğu tahmin ediliyor.