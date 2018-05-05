Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Einstein sendromu!

Einstein sendromu!

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018
Einstein sendromu!
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Evelyn Cubbedge isimli kız yakalandığı saç sendromu nedeniyle Einstein'a benzetiliyor. Dünyada sadece 100 kişide bulunan hastalık nedeniyle küçük kızın saçları beyazlıyor ve saç telleri elektrik çarpmış gibi kabarıyor. Alay konusu olan küçük kızın annesi Nicola, kızının saçlarını sık sık toplayıp spreylediğini ancak bunun uzun sürmediğini belirtiyor. Anne, doğduğunda hiç saçı olmayan küçük Evelyn'nin saçlarının 10 ay sonra uzamaya ve elektriklenmeye başladığını ifade etti. Ünlü bilim adamı 'ın da aynı hastalıktan mustarip olduğu tahmin ediliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Einstein sendromu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN