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Katmerli ikramiye

Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı... ’da bir kişiye emekliliğinin ilk gününde 2 milyon Kanada doları tutarındaki büyük ikramiye çıktı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018
Katmerli ikramiye
'da bir kişi, emekli olduğu gün lotodan büyük ikramiye kazandı. BBC'nin haberine göre, Vancouver'lı Ping Kuen Shum'un aldığı bilete, emekliye ayrıldığı gün olan 'da 2 milyon Kanada doları tutarındaki büyük ikramiye çıktı. Haberde, 28 Nisan'ın aynı zamanda Ping'in doğum günü olduğu, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenince ailesi ve dostlarıyla kutlama yaptığı belirtildi.

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İkramiyeyle 'e etmeyi planlayan Ping, "Üç olayın aynı güne denk gelmesi inanılmaz. Uzun yıllar çok çalıştım ve bu serveti ailemle paylaşmayı dört gözle bekliyorum" dedi. British Columbia Loto Şirketi, Ping'in yaşını ve mesleğini açıklamadı.
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Katmerli ikramiye
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