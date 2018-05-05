Katmerli ikramiye

Kanada
'da bir kişi, emekli olduğu gün lotodan büyük ikramiye kazandı. BBC'nin haberine göre, Vancouver'lı Ping Kuen Shum'un aldığı bilete, emekliye ayrıldığı gün olan 28 Nisan
'da 2 milyon Kanada doları tutarındaki büyük ikramiye çıktı. Haberde, 28 Nisan'ın aynı zamanda Ping'in doğum günü olduğu, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrenince ailesi ve dostlarıyla kutlama yaptığı belirtildi. ÇİN'E SEYAHAT EDECEK
İkramiyeyle Çin
'e seyahat
etmeyi planlayan Ping, "Üç olayın aynı güne denk gelmesi inanılmaz. Uzun yıllar çok çalıştım ve bu serveti ailemle paylaşmayı dört gözle bekliyorum" dedi. British Columbia Loto Şirketi, Ping'in yaşını ve mesleğini açıklamadı.