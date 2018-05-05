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'te ordusundan 'a hava harekatı

ordusunca 'te düzenlenen hava harekatında 3 militanının öldürüldüğü bildirildi. Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DEAŞ'ın askeri manada hiçbir gücü kalmadığını ancak kentin güneyindeki metruk yerlerde gizlenmeye devam ettiği kaydedilerek "terör örgütü kalıntılarının gizlendikleri bazı yerlere" operasyon düzenlendiği kaydedildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 01:59
Kerkük'te Irak ordusundan DEAŞ'a hava harekatı

Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün 40 kilometre güneyinde metruk mahallerde gizlenen terör örgütü mensuplarına yönelik hava operasyonunda 3 militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

METRUK YERLERDE GİZLENİYORLAR

DEAŞ'ın askeri manada hiçbir gücü kalmadığını ancak kentin güneyindeki metruk yerlerde gizlenmeye devam ettiğini belirten Afrasyav, "Göçmenlerin hala dönmediği bazı köyler terör örgütü kalıntılarının gizlendikleri yerler haline geldi." dedi.

TEMİZLİK KARADAN DA SÜRÜYOR

Terör örgütü unsurları arasında yaralıların da olduğunu ancak sayıları hakkında net bir bilgi edinmediklerini belirten Afrasyav, hava saldırısından hemen sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini, terör temizliğinin sürdüğünü kaydetti.

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Kerkük'te Irak ordusundan DEAŞ'a hava harekatı
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