Kriz Grubu'ndan mülteci övgüsü: Kimse Türkiye kadar sahip çıkmadı

Uluslararası Kriz Grubu (ICG), Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili bir rapor yayımladı.

Gazete Habertürk'ün aktardığı habere göre raporda, "dünyanın hiçbir ülkesinin Suriyelilere Türkiye kadar sahip çıkmadığı" vurgulandı. Türkiye'nin dünyanın en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi olmakla birlikte "toplumda buna tepkinin diğer ev sahibi ülkelerden az olmasına" dikkat çekildi.

2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana 11 milyondan fazla Suriyelinin evini terk ettiği, 5 milyonunun ise mülteci olarak Suriye dışına kaçtığı belirtilen raporda, "Ancak hiçbir ülke bu mağduriyeti yaşayan insanlara Türkiye kadar sahip çıkmadı. Türkiye, Aralık 2017 itibarıyla yaklaşık yüzde 46'sı kadın olmak üzere 3.4 milyon kayıtlı Suriyeli mülteciye ve 300-400 bin civarında kayıtsız Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır" denildi.

'6 BİN ŞİRKET KURDULAR'

Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yaklaşık yüzde 20-30'unun okuma-yazma bilmediği ifade edilen raporda, "Türkiye'deki Suriyeliler 2011 yılından bu yana 330 milyon dolardan fazla yatırım yaparak, 6 binden fazla kayıtlı şirket kurmuştur. Aralık 2017 itibarıyla Türkiye'de Suriyelilere ait kayıtlı yaklaşık 8 bin işletme bulunmaktadır" denildi.

GERİLİM ARTTI

2016'nın aynı dönemine kıyasla 2017'nin ikinci yarısında, Suriyeli mülteciler ile bağlantılı toplumsal gerginlik olaylarının yaklaşık üç kat arttığına dikkat çekilen raporda, Suriyeliler ile Türkiye vatandaşlarının işgücüne katılım ve sosyal yardımlara erişim alanlarında rekabet içinde olmasının, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin bazı ilçelerinde Suriyelilere yönelik olumsuz algıyı körüklediği kaydedildi.

'370 BİN ÇOCUK EĞİTİMDEN YOKSUN'

Raporda, Suriyelilere yönelik eğitim olanaklarına da değinildi. Eğitim çağındaki yaklaşık 1 milyon Suriyeli çocuktan 370 bin kadarının herhangi bir eğitim müessesine kayıtlı olmadığı, 230 bin çocuğun ise aşamalı olarak kapatılmaya başlanan geçici eğitim merkezlerine gitmeye devam ettiği dile getirildi.