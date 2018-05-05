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ile saat dilimlerini eşitledi

Devlet Başkanı Moon Jae-in ile lideri Kim Jong-un'un iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 'da bir araya geldiği tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore, Güney Kore ile aynı saat dilimine geçti.

Giriş Tarihi: 5.5.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 11:31
Kuzey Kore Güney Kore ile saat dilimlerini eşitledi

Devlet Başkanı Moon Jae-in ile lideri Kim Jong-un'un iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 'da bir araya geldiği tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore, Güney Kore ile aynı saat dilimine geçti.

Tarihi zirvenin ardından jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçme kararı aldığını duyuran Kuzey Kore, cuma günü yerel saat 23.30'u gösterdiğinde saatleri 00.00'a getirerek iki ülke arasındaki saat dilimini eşitledi.

Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), iki ülke arasındaki saat dilimi farkını eşitlemenin, kuzey ve güneyin bir olması ve farklılıkların aynılaşması sürecine hız verecek "ilk pratik adım" olduğu belirtildi.

Pyongyang, 2015'te saat dilimini Seul'ün 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimini oluşturmuştu.

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Kuzey Kore Güney Kore ile saat dilimlerini eşitledi
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