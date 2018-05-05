Mısır’dan asker sinyali

Suriye
ve Irak
'taki Amerikan askeri varlığı dünyada tartışma konusu olmaya devam ediyor. Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başsözcüsü Dana W. White, Suriye ve Irak'taki asker sayısına dair net bir bilgisi olmadığını öne sürdü. Irak'taki Amerikan askeri sayısının 5 bin civarında olduğunu söyleyen Dana W. White, Suriye'deki asker sayısının ise net olmadığını belirtti. Öte yandan El Ahram gazetesi Mısır
Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin sözlerine dayanarak Mısır'ın Suriye'ye Arap askeri gönderilmesi olasılığını diğer ülkelerle görüştüğünü aktardı. Daha önce ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekip bunun yerine Arap ülkelerinden askerlerin bölgede görev yapmasına dair iddialar basına yansımıştı.