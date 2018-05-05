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Ölen robot köpekler için cenaze töreni düzenlendi

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Giriş Tarihi: 5.5.2018
Ölen robot köpekler için cenaze töreni düzenlendi
'da ölen robot köpekler için cenaze töreni yapıldı. Evcil hayvan olarak tasarlanan 114 Aibo robot köpek için Tokyo'nun Kofuku-ji Budist Tapınağı'nda dini bir tören düzenlendi. Aile bireyi olarak kabul edilen "merhum" köpekler için düzenlenen törende, geleneksel cüppelerini giyen rahipler tütsüler eşliğinde köpeklerin ruhlarının yeniden canlanması için dua etti. İlk kez 1999'da piyasaya sürülen ve Japonya'da çok sevilen robot köpeklerin sahipleri, gözyaşları eşliğinde köpeklerini sonsuzluğa uğurladı. Tokyo yakınlarındaki 450 yıllık Kofuku-ji Tapınağı'nda şu ana kadar 800 "ölü" Aibo köpeği için tören yapıldı.
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Ölen robot köpekler için cenaze töreni düzenlendi
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