25 bin kişi ortak Picasso aldı

İspanyol
ressam Pablo Picasso
'nun "Silahşor Büstü" isimli tablosu 25 bin internet
kullanıcısı tarafından satın alındı. İsviçre
'de indirimli ev eşyaları satan QoQa
isimli site bu hayli ilginç satışı gerçekleştirdi. 25 bin internet kullanıcısı ortalama 50 İsviçre frangı (yaklaşık 211 TL
) ödeyerek sanatçının 1968'de yaptığı resimden 40 binde bir hisse aldı. Eser toplamda iki milyon İsviçre frangına (yaklaşık 8 milyon 459 bin TL) satılmış oldu. Qoqa'nın 37 yaşındaki kurucusu Pascal Meyer ise dünya sanatını demokratikleştirmek için böyle bir satış gerçekleştirdiklerini söyledi. Ekimde Cenevre Müzesi'nde sergilenecek tablonun bir dahaki sefere nerede sergileneceğine tabloyu satın alan internet kullanıcıları karar verecek. Tabloyu satın alan internet kullanıcıları eseri ücretsiz bir şekilde yerinde görebilecek. QoQa üzerinden yakında erişime açılacak "PiQasso" isimli interaktif platform sayesinde eserin hissedarları yakında tabloyu gerçek zamanlı olarak izleyebilecek. Eser sahipleri şu anda eserin 3D yöntemiyle taranan kopyasına ise erişebiliyor.