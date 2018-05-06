32 Denizcinin yandığı Sanchi faciasıyla ilgili İran'dan flaş açıklama

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Liman ve Denizcilik Kurumu, 6 Ocak 2018 tarihinde İran'a ait Sanchi adlı gemi ile Çin'e ait Crystal adlı geminin çarpışması sonucu 30 İranlı ve 2 Bangladeşlinin hayatını kaybettiği faciada Çin tarafının hatalı olduğunu duyurdu.

"ÇİN GEMİSİ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ"

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Rastad'ın da bulunduğu basın toplantısında İran liman ve denizcilik kurumu Genel Müdürü Nadir Pesendide yaptığı açıklamada, "Bize göre Çin'e ait Crystal adlı geminin kazadan 15 dakika önce yönünü değiştirmesi kazanın asıl nedenidir" ifadelerini kullandı.

"UYARILARIN FARKINA VARMADILAR"

Kaza meydana gelmeden önce Sanchi'nin Çin tarafını uyardığını belirten Pesendide, "Crystal adlı geminin subayları, kaza gerçekleşmeden Sanchi gemisi ile çarpışma tehlikesinin, dahası Sanchi gemisi tarafından kendilerine verilen uyarıların farkına varmadılar" şeklinde konuştu.

"İKİ TARAFIN DA HATALARI VAR"

Pesendide kazada iki tarafın da hataları olduğunu kabul etmekle birlikte asıl hatanın Çin tarafına ait olduğunu vurguladı. Nadir Pesendide İran, Panama ve Bangladeş'in Sanchi kazasının temel nedeni olarak Çinli Crystal adlı geminin yön değiştirmesini olduğunda ortak bir karar vardıklarını söyledi.

6 Ocak 2018 tarihinde İran'dan Güney Kore'ye doğru yola çıkan Sanchi adlı gemi, Crystal adlı gemi ile çarpıştı. Kaza sonucunda Sanchi adlı geminin 30'u İranlı ve 2'si Bangladeşli tüm mürettebatı hayatını kaybetti.