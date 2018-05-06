Güney ve Kuzey Kore zaman dilimini eşitledi

Kuzey
Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore
Devlet Başkanı Moon Jae-in
'in iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 27 Nisan'da bir araya geldiği tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore
ilk "pratik adımı" attı. Jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçme kararı aldığını duyuran Kuzey Kore, cuma günü yerel saat 23.30'u gösterdiğinde saatleri 00.00'a getirerek iki ülke arasındaki saat dilimini eşitledi. Pyongyang, 2015'te saat dilimini Seul'ün 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimini oluşturmuştu. BULUŞMA 22 MAYIS'TA
Öte yandan Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump
ve Moon Jae-in'in 22 Mayıs'ta bir araya geleceğini duyurdu. Beyaz Saray'da görüşecek iki liderin, 27 Nisan'da Moon ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında zirve sonrasında yaşanan diplomasi sürecini ele alacağı belirtildi. Trump, ilerleyen haftalarda Kim Jong-un ile de bir araya gelecek.