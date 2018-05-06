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Güney ve zaman dilimini eşitledi

Giriş Tarihi: 6.5.2018
Güney ve Kuzey Kore zaman dilimini eşitledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Devlet Başkanı 'in iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 27 Nisan'da bir araya geldiği tarihi zirvenin ardından ilk "pratik adımı" attı. Jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçme kararı aldığını duyuran Kuzey Kore, cuma günü yerel saat 23.30'u gösterdiğinde saatleri 00.00'a getirerek iki ülke arasındaki saat dilimini eşitledi. Pyongyang, 2015'te saat dilimini Seul'ün 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimini oluşturmuştu.

BULUŞMA 22 MAYIS'TA
Öte yandan Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı ve Moon Jae-in'in 22 Mayıs'ta bir araya geleceğini duyurdu. Beyaz Saray'da görüşecek iki liderin, 27 Nisan'da Moon ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında zirve sonrasında yaşanan diplomasi sürecini ele alacağı belirtildi. Trump, ilerleyen haftalarda Kim Jong-un ile de bir araya gelecek.
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Güney ve Kuzey Kore zaman dilimini eşitledi
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