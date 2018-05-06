Irak’ta Zeydi fırtınası

Irak
'ta ABD
'nin eski Başkanı George Bush
'un 2008'deki Irak ziyareti sırasında ayakkabı fırlatan gazeteci Muntazar el-Zeydi'nin milletvekili adayı olmasının yankıları çığ gibi büyüyor. Zeydi, tarihe geçen eyleminden 10 yıl sonra, 12 Mayıs
'taki başkanlık ve parlamento seçimlerinde adaylığını koyduğunu açıklamıştı. 'Ülkeyi ziyaret eden bir devlet başkanına saldırmak' suçundan 9 ay hapis cezası alan ve 2009 yılında iyi hâlden salıverilen Zeydi seçim kampanyasını ise "Yolsuzluğa Karşı Koalisyon" bayrağı altında yürütüyor. MAZLUMUN YANINDA
Adaylığını Twitter hesabında bir video yayımlayarak açıklayan Zeydi, Bush'a karşı yaptığı çıkışa paralel olarak seçildiği takdirde mazlumların yanında olacağını söyledi. Zeydi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Iraklı kardeşlerim. Uzun seneler ülkemden ayrı olarak yaşadıktan sonra memleketim Irak'a kesin dönüş yaptım. Şimdi, Islah için Yürüyüş Hareketi listesinden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Bildiğiniz gibi zalimlere karşı mazlumun yardımcısı olacağım." Medya alanında yüksek lisans yapan Zeydi, ABD'nin Irak işgali sırasında işlediği suçları ve gerçekleştirdiği yıkımı göstermek için El Zeydi Vakfı'nı kurmuştu. Irak doğumlu gazeteci Muntazar el-Zeydi, zamanın Irak Başbakanı Maliki ile birlikte basın toplantısı yaptığı sırada Bush'a ayakkabı fırlatmıştı. Atılan ayakkabıyı gören Bush kafasını çekerek ayakkabının kendisine isabet etmesini önlemişti. Bush'a ayakkabısını fırlattığı sırada "Bu, Irak halkından bir hoşçakal öpücüğü, seni köpek" diye haykıran Zeyd, ikinci ayakkabısını atarken, "Bu, Irak'ta öldürülenler, dullar ve yetimlerden" diye bağırmıştı. Zeydi yaptığı açıklamada, "Suçlunun, George Bush'un yüzüne ayakkabı fırlattığımda, onun yalanlarını, benim ülkemi işgalini ve benim halkımı öldürmesini reddettiğimi ifade etmek istedim" demişti. SEMBOL OLDU
Bush, Zeydi'nin dikkat çekmek için böyle bir eylemde bulunduğunu söylemişti. Ancak Bush'a fırlatılan ayakkabı sadece ABD'nin Irak işgaline karşı mücadelesinin sembolü değil, işgal nedeniyle zulüm gören diğer halkların da direniş sembolü olarak hafızalara kazındı. İsrail
'in Gazze
işgali sırasında Filistinliler, üzerinde ayakkabı resmi olan bayraklar açmıştı. Tikrit'te de bronzdan dev bir ayakkabı heykeli dikilmiş, ancak 1 gün sonra kaldırılmıştı. 329 vekilin belirleneceeği seçimlerde Zeydi'nin seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.