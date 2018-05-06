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'da oy verme işlemi başladı

'da genel ler için oy verme işlemi başladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 09:21
Lübnan'da oy verme işlemi başladı

Ülke genelinde 128 milletvekilinin seçilmesi için 15 bölgesinde kurulan merkezlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Sakin bir atmosferde başlayan oy kullanma işlemlerinin öğle saatlerinden sonra yoğun olması bekleniyor.

parlamentosu 16 Haziran 2016'da yeni seçim kanununu onaylamıştı.

Kanuna göre, ülkedeki 15 seçim bölgesinde 128 milletvekili seçilecek. Ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlılara, ismi seçmen listesinde bulunması ve oy kullanmaya aykırı hukuki bir durumu olmaması kaydıyla, sandık başına gitme hakkı veriliyor.

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Lübnan'da oy verme işlemi başladı
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