İtalya
'nın Milano kentinde yaşayan Pilu adındaki şanslı kedi ülkenin gündemine oturdu. Talihli kedi sahibinin kendisine bıraktığı 1.5 milyon euroluk servetle herkesi kıskandırdı.
Pilu, sokakta yaşarken Anna Cecilia tarafından sahiplenildi. Yalnız yaşayan ve çocuğu olmayan kadın servetini kedisine bırakmaya karar verdi.
Bir anda milyoner olan talihli kedi, sahibi Anna'nın ölümünden sonra bir hayvan barınağına yerleştirildi. Eski yaşamını aramayan kedi, serveti sayesinde şımartılmaya devam ediliyor. Sahibinin bıraktığı para kedinin veteriner masrafları, bakımı ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor. Ancak milyoner kedi Pilu'yu sahiplenmek isteyen bir hayvansever çıkarsa yaptıkları masrafları kanıtlamak zorunda kalacak.
Pilu'nun ölümünden sonra ise, para bir hayvan hakları vakfına devredilerek yine hayvanların bakımı için kullanılacak.