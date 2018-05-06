Nükleer anlaşmada füze krizi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine ait füzelerin müzakere konusu edilmeyeceğini, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını belirtti.

Sebzivar kentinde halka hitap eden Ruhani, nükleer anlaşma kapsamındaki füze faaliyetlerinin müzakere konusu yapılmayacağını, füze ve silah üretip depolamaya devam edeceklerini ifade etti.

Ruhani, "Biz savunma silahlarımızla ilgili kimseyle müzakere yapmayacağız. İhtiyacımız kadar füze ve silah üretip depolamaya devam edeceğiz." dedi.

"ABD PİŞMAN OLACAKTIR"

ABD'nin İran'la ilgili 40 yıldır yanlış kararlar aldığını, nükleer anlaşmadan çıkmasının tarihi bir hata olacağını öne süren Ruhani, "ABD nükleer anlaşmadan çıkarsa pişman olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünyayla diyalog kurma isteklerini hatırlatan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü nükleer anlaşmadan çıkma veya kalma kararına göre planlarının hazır olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Trump sık sık İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmek istediğini dile getiriyor.

SON KARAR 12 MAYIS'TA

Trump'ın, İran ile 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Son günlerde konuyla ilgili yoğun diplomasi trafiği gerçekleştiren Trump'ın nükleer anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve bölgeden askeri varlığını çekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Ortadoğu'yu vurma potansiyeline sahip İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor. İran yönetimi yaklaşık 30 yıldan bu yana Rusya ve Kuzey Kore'den aldığı destekle menzili 300 ila 3 bin kilometre arasında değişen Şahab, Siccil, Kadr, Kıyam, Aşura ve Hurremşehr gibi balistik füzelere sahip.