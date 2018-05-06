Poligondaki ölümde 14 polis kusurlu

İstanbul
'da 25 Ekim'de Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu
'nda üzücü bir olay yaşandı. Poligonda atış eğitimi sonrası komiser yardımcısı Mehmet A.'nın silahında kalan mermi patladı ve polis Erdem Uçar
ile komiser yardımcısı Rasim Erdem vuruldu. Hastaneye kaldırılan
yaralılardan, evli ve iki çocuk babası 34 yaşındaki Erdem Uçar hastanede şehit oldu. Savcılığa sunulan raporda; olay günü atış yapan polislerde çelik yelek bulunmadığı, atış hattı ve hedef hattı arasında başka bir polisin bulunduğu, yandaki polisle iki kol aralığı öndeki polisle iki adım mesafede eğitim yaptıkları ve şüpheli Mehmet A.'nın poligona girerken silahının dolu olduğu tespit edildi. 30 Mart günü tahliye edilen komiser yardımcısı ve kursa katılan 13 görevli polis memurunun Erdem Uçar'ın ölümünde kusurlu olduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Mehmet A.'nın her polisin "önce güvenlik, aksi ispatlanana kadar tüm silahlar doludur, silahınızı asla bir canlıya doğrultmayınız" düsturuna uygun hareket etmediği kaydedildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülecek.