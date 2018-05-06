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’dan ’ye resti

Giriş Tarihi: 6.5.2018
Rusya’dan ABD’ye İran resti
'nin 2015'te ile imzalanan nükeer anlaşmayı feshetme tehdidine karşı 'dan önemli bir hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahsızlanma ve Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD'nin çok taraflı anlaşmadan çıkması hâlinde 'nın anlaşmaya dair yükümlülüklerini çıkarları doğrultusunda yerine getirmeye devam edeceğini açıkladı. Yermakov ayrıca İran'ın da şartlarını yerine getirmeye devam ettiği takdirde anlaşmadan çekilmesi i bir neden olmadığını vurguladı. Rusya'nın İran ile ilişkilerini geliştireceği sinyalini veren Yermakov, "Bizim için ekonomik açıdan daha kolay olacaktır. Çünkü İran ile ekonomik ilişkimizde herhangi bir sınırımız yok. , ulaşım, yüksek teknoloji ve tıp alanlarında ilişkilerimizi geliştireceğiz" diye konuştu. "ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin desteklediği uluslararası bir anlaşmayı ihlâl ederse, bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olan kendisidir. Ne İran, ne Çin, ne Rusya, ne de Avrupa ülkeleri zararlı çıkmamalı" diyen Yermakov bu durumda ABD'nin büyük bir çıkmaza girebileceğini belirtti.
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Rusya’dan ABD’ye İran resti
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