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Şeridi'nin orta kesimlerinde meydana gelen da 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 20:29 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 04:25
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'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen da 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, olayda ölen ve yaralananların Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Şuheda el-Aksa Hastanesine nakledildiğini aktardı.

NEDENİ HENÜZ ANLAŞILAMADI

Sağlık Bakanlığı patlamanın nedenine ve ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

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Görgü tanıkları ise Deyr el-Belah ile Ez-Zevadiye arasında bir bölgede şiddetli bir patlamanın yaşandığını ifade etti.

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Son dakika: Gazze'de patlama
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