Son Dakika:AB Bakanı Ömer Çelik'ten Fransa'ya tepki
AB Bakanı Ömer Çelik, "300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Entellektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu" dedi.
Giriş Tarihi: 6.5.2018 12:48Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 12:48
AB Bakanı Ömer Çelik, "300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Entellektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu" dedi.