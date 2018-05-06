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Son Dakika:AB Bakanı 'ten Fransa'ya tepki

AB Bakanı , " yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Entellektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu" dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 12:48 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 12:48
Son Dakika:AB Bakanı Ömer Çelik'ten Fransa'ya tepki
AB Bakanı , " yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Entellektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu" dedi.
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Son Dakika:AB Bakanı Ömer Çelik'ten Fransa'ya tepki
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