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Ünlü ’yu öldürdü

’nın Johannesburg şehrinde bulunan safari parkında çekim yapan ünlü , bir tarafından başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 20:00 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 04:04
Ünlü yönetmen Carlos Carvalho’yu zürafa öldürdü

'nın Johannesburg şehrinde bulunan safari parkında çekim yapan , parkta yaşayan ve Gerald adını verdikleri tarafından başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

Başına aldığı darbe sonucu 5 metre kadar uzağa düşen yönetmen, kazanın hemen ardından helikopterle Netcare Milpark Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yönetmen kurtarılamadı.

KAFASI KAFASINA ÇARPTI

Olaya tanıklık eden Richard Brooker ise olay anını, "Carlos zürafanın önünde dururken, hayvan önce bacaklarını açtı, boynunu eğdi ve kafasını salladı ve zürafanın kafası Carlos'un kafasına çarptı" şeklinde aktardı.

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Ünlü yönetmen Carlos Carvalho’yu zürafa öldürdü
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