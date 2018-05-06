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müzayedesinde rekora doğru

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Giriş Tarihi: 6.5.2018
Yüzyılın müzayedesinde rekora doğru
ABD'de ünlü Rockefeller ailesinin aralarında Picasso ve Matis'in tablolarının da bulunduğu koleksiyonu bugün açık artırmaya çıkıyor. " müzayedesi" olarak nitelendirilen etkinlikte çok sayıda açık artırma gerçekleşecek. 8 Mayıs'taki müzayedede İspanyol ressam 'nun "Çiçek Sepetiyle Genç Kız" isimli tablosunun 100 milyon dolara (422 milyon 910 bin TL) satılabileceği öne sürüldü. Müzayededen bir milyar dolar gelir elde edilmesi ve açık artırma rekoru kırması bekleniyor. Dev müzayede dahilinde online olarak satılan bazı eserler ise 11 Mayıs'a kadar taliplilerini bekliyor.
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Yüzyılın müzayedesinde rekora doğru
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