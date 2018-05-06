Yüzyılın müzayedesinde rekora doğru

ABD'de
ünlü Rockefeller ailesinin aralarında Picasso ve Matis'in tablolarının da bulunduğu koleksiyonu bugün açık artırmaya çıkıyor. "Yüzyılın
müzayedesi" olarak nitelendirilen etkinlikte çok sayıda açık artırma gerçekleşecek. 8 Mayıs'taki müzayedede İspanyol ressam Pablo Picasso
'nun "Çiçek Sepetiyle Genç Kız" isimli tablosunun 100 milyon dolara (422 milyon 910 bin TL) satılabileceği öne sürüldü. Müzayededen bir milyar dolar gelir elde edilmesi ve açık artırma rekoru kırması bekleniyor. Dev müzayede dahilinde online olarak satılan bazı eserler ise 11 Mayıs'a kadar taliplilerini bekliyor.