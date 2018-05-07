30 bininci hamburgerini yedi

ABD'de yaşayan ve geçtiğimiz 40 yıl boyunca hemen hemen her gün McDonald's'a giderek Big Mac
hamburger yiyen 64 yaşındaki Don Gorske, 30 bininci hamburgerini basın mensuplarının önünde yiyerek bu alanda halihazırda kendisine ait olan rekoru geliştirmeyi başardı.
Obsesif-kompülsif bozukluğu olan ve yediği tüm hamburgerlerin fişlerini saklayan Gorske, ilk hamburgerini 1972'de McDonald's'a yemiş. Yediği şeylerin yüzde 90'ının hamburger olduğunu ve bazı günler 10'dan fazla hamburger yediğini kaydeden Don Gorske'nin henüz ciddi sayılabilecek bir sağlık probleminin olmaması ve kolesterol ile tansiyon seviyesinin normale yakın civarda seyretmesi ise şaşkınlık yarattı.
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir restoranda, kameraların önünde hamburgerini yiyen Don Gorske, "Eğer 40 bininci hamburgerimi yiyecek kadar yaşarsam o zaman 78 yaşında olacağımı hesapladım. Sağlık durumuma bir de o zaman bakarız" dedi.
Gorske'nin ilk hamburgerini yediği dönemde bir Big Mac'in 0.75 dolar olduğu, şimdiyse 3.75 dolar seviyesine geldiği göz önünde bulundurulduğunda, 64 yaşındaki Gorske'nin 40 yıllık fast-food serüveninde Big Mac'e toplamda 80 bin dolar para harcadığı hesaplandı.