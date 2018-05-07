Haberler Dünya Haberleri 30 bininci hamburgerini yedi

30 bininci hamburgerini yedi ABD’de 1972’den beri her gün hamburgerle beslenen 64 yaşındaki Don Gorske, 30 bininci hamburgerini basının önünde yerken kendisine ait olan rekoru da geliştirdi

Giriş Tarihi: 7.5.2018