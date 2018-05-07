Afganistan’da camiye saldırı 14 ölü

Afganistan
'ın doğusunda seçmen kayıt merkezi olarak kullanılan bir camide meydana gelen patlamada en az 14 kişi hayatını kaybetti ve 36 kişi yaralandı. AP ajansının haberine göre Afganistan'ın doğusunda Host vilayetinde yer alan ve seçmen kayıt merkezi olarak da kullanılan bir camide bomba patlatıldı. Afgan bir yetkili çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı. Yerel yetkililerin de doğruladığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Afganistan'ın başkenti Kabil'in 'diplomatik bölgesi'nde 30 Nisan'da terör örgütü DEAŞ
tarafından düzenlenen çifte bombalı intihar saldırısında 95 kişi yaşamını yitirmiş, 151 kişi de yaralanmıştı.