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ve , 'ye rest çekti

ve dışişleri bakanları, Başkanı 'ın ile olan nükleer anlaşmadan çekilme tehdidine rağmen ülkelerinin taahhütlerine bağlı kalacaklarını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 21:07 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 21:33
Almanya ve Fransa, ABD'ye rest çekti

Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Dışişleri Bakanı Jean Yves , 'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Maas, burada yaptığı konuşmada, ile yapılan nükleer anlaşmadan vazgeçilmesi halinde "bu anlaşmanın başarısızlığının bir tırmanışa yol açacağını, 2013'ten önceki döneme dönmekten endişe ettiklerini ve bunun kimsenin çıkarına olmayacağını" savundu.

İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın dünyayı daha güvenli hale getirdiğini vurgulayan Maas, "Anlaşmaya göre İran'ın ı i sınırlama ve kontrol mekanizmalarına uygun bir alternatif görmüyoruz." dedi.

"ANLAŞMA, ABD'DEN BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRÜLMELİ"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise Almanya ile İran nükleer anlaşmasını korumaya kararlı olduklarını vurguladı.

Le Drian, söz konusu anlaşmayı "İran'ın nükleer bomba geliştirmemesini sağlamanın doğru yolu" şeklinde niteleyerek, "Bu anlaşma, kararından bağımsız olarak sürdürülmeli." dedi.

Temmuz 2015'te, AB ve P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, , ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald ise ''en kötü anlaşmalardan biri" olarak tanımladığı İran ile nükleer anlaşmadan ABD'yi çekmekle tehdit ediyor.

Trump'ın bu konudaki kararını 12 Mayıs'a kadar vermesi bekleniyor.

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Almanya ve Fransa, ABD'ye rest çekti
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