Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Böyle olur dağcıların bakkalı!

Böyle olur dağcıların bakkalı!

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018
Böyle olur dağcıların bakkalı!
'de Shiniuzhai Milli Jeoloji Parkı'nın yönetimi, tırmanmak için parkı ziyaret eden dağcılara hizmet için yaratıcı bir yöntem denedi. Neredeyse duvar kadar dik olan dağın yamacına, yerden 100 metre yüksekliğe su, yiyecek ve takviyesi satılan bir tezgah açıldı. Dağcılardan Yuangui Hu, "Tırmanışın en zorlaştığı bölüme geldiğimde enerjimi yeniledim ve su içtim. Bu sayede zirveye çıkmak için güç topladım" dedi. Park yönetimi, sıradışı tezgahta nakit paranın yanı sıra elektronik ödeme yöntemlerinin de geçerli olduğunu, dağcılara hizmet için her türlü imkanı kullandıklarını açıkladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Böyle olur dağcıların bakkalı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN