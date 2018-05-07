Böyle olur dağcıların bakkalı!

Çin
'de Shiniuzhai Milli Jeoloji Parkı'nın yönetimi, tırmanmak için parkı ziyaret eden dağcılara hizmet için yaratıcı bir yöntem denedi. Neredeyse duvar kadar dik olan dağın yamacına, yerden 100 metre yüksekliğe su, yiyecek ve enerji
takviyesi satılan bir tezgah açıldı. Dağcılardan Yuangui Hu, "Tırmanışın en zorlaştığı bölüme geldiğimde enerjimi yeniledim ve su içtim. Bu sayede zirveye çıkmak için güç topladım" dedi. Park yönetimi, sıradışı tezgahta nakit paranın yanı sıra elektronik ödeme yöntemlerinin de geçerli olduğunu, dağcılara hizmet için her türlü imkanı kullandıklarını açıkladı.