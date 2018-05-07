Fransa’da Türkiye festivalleri rüzgârı

Fransa
'nın Lyon, Belfort ve Rouen kentlerinde Türk dernekleri ve kültür merkezlerinin düzenlediği Türkiye
festivallerine on binlerce kişi katıldı. Lyon'da bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Festiculture Türkiye" tanıtım ve kültür festivalinde dev Ayasofya maketi ve mehter marşıyla yapılan açılış programı büyük ilgi gördü. Belfort'ta ilk kez yapılan Anadolu Festivali, "Gelin Türkiye'yi keşfedin" sloganı ile kapılarını açtı. Rouen'de Türk Kültür Derneği'nin düzenlediği Türkiye Festivali'ne yoğun katılım dikkati çekti.