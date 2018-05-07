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’da festivalleri rüzgârı

Giriş Tarihi: 7.5.2018
Fransa’da Türkiye festivalleri rüzgârı
'nın Lyon, Belfort ve Rouen kentlerinde Türk dernekleri ve kültür merkezlerinin düzenlediği festivallerine on binlerce kişi katıldı. Lyon'da bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Festiculture Türkiye" tanıtım ve kültür festivalinde dev Ayasofya maketi ve mehter marşıyla yapılan açılış programı büyük ilgi gördü. Belfort'ta ilk kez yapılan Anadolu Festivali, "Gelin Türkiye'yi keşfedin" sloganı ile kapılarını açtı. Rouen'de Türk Kültür Derneği'nin düzenlediği Türkiye Festivali'ne yoğun katılım dikkati çekti.
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Fransa’da Türkiye festivalleri rüzgârı
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