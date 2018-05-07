İsrail, sivil gösterileri hedef alarak savaş suçu işliyor

Tel Aviv'in söz konusu politikayı sürdürmemesi uyarısında bulunan Abdulati, İsrail'in bu olayların yasal sonuçlarından sorumlu olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMA "İNSANLIK" ÇAĞRISI

Abdulati, göstericilere karşı işlenen suçlara uluslararası kuruluşların sessiz kalmasının, yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atan saldırılara yeşil ışık yaktığını söyleyerek, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde özellikle sağlık ekipleri, gazeteciler, kadınlar, çocuklar ve engellilerin korunması için uluslararası toplumdan ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmesi çağrısında bulundu.

SUÇ ORTAKLARI...

Abdulati, Amerika ve İngiltere'nin İsrail'e mali, askeri ya da politik destek vererek "suç ortağı" olduklarını dile getirdi.

GERÇEK MERMİLERLE SALDIRIYORLAR

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

50 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İşgalci İsrail askeri silahsız Filistinli genci böyle katlettiler!

Gösterilerin başladığı ilk günden beri 50 Filistinli şehit oldu, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı.