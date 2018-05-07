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, sivil gösterileri hedef alarak işliyor

Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, ordusu kasıtlı olarak -İsrail sınırındaki cileri hedef almasını “” olarak nitelendirdi. Heyete bağlı Hukuk Komitesi üyesi Salah Abdulati, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail, barışçıl göstericileri kasıtlı olarak hedef alması savaş suçudur. Uluslararası insani hukuk kurallarına göre ciddi ihlaller yaşanıyor." ifadelerini kullandı. Abdulati, Amerika ve 'nin İsrail’e mali, askeri ya da politik destek vererek "suç ortağı" olduklarını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 16:49
İsrail, sivil gösterileri hedef alarak savaş suçu işliyor

'in söz konusu politikayı sürdürmemesi uyarısında bulunan Abdulati, 'in bu olayların yasal sonuçlarından sorumlu olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMA "İNSANLIK" ÇAĞRISI

Abdulati, göstericilere karşı işlenen suçlara uluslararası kuruluşların sessiz kalmasının, yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atan saldırılara yeşil ışık yaktığını söyleyerek, ""nde özellikle sağlık ekipleri, gazeteciler, kadınlar, çocuklar ve engellilerin korunması için uluslararası toplumdan ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmesi çağrısında bulundu.

SUÇ ORTAKLARI...

Abdulati, Amerika ve 'nin İsrail'e mali, askeri ya da politik destek vererek "suç ortağı" olduklarını dile getirdi.

GERÇEK MERMİLERLE SALDIRIYORLAR

Filistinliler, 'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Şeridi'nin İsrail sınırında ler düzenliyor.

50 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İşgalci İsrail askeri silahsız Filistinli genci böyle katlettiler!

Gösterilerin başladığı ilk günden beri 50 Filistinli şehit oldu, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı.

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İsrail, sivil gösterileri hedef alarak savaş suçu işliyor
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