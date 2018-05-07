Japonya ile İsrail arasında 'tatlı' krizi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve eşi Akie, İsrail'e gerekleştirdiği resmi ziyaret sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara'nın evinde kendileri onuruna verilen akşam yemeğine konuk oldu. Japonya Başbakanı Abe'nin, Netanyahu'nun Kudüs'teki evinde verilen yemekte ünlü Rus şef Segev Moshe'nin metalden yapılmış ayakkabı içinde Abe çiftine sunduğu tatlı yüzünden rahatsız olduğu bildirildi.

SUNUM HEDEFİNE ULAŞAMADI!

Adını açıklamak istemeyen Japon diplomatın İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Şef Moshe'nin o gece ile ilgili olarak sunumuyla hedefine ulaşamadığını söyledi. Japon Diplomat, "Dünyada masaya ayakkabının konulduğu hiçbir kültür yok.

Ünlü Şef Moshe, tam olarak ne düşünüyordu. Burada ne demeye çalıştığını tam olarak anlayamıyoruz. Mizah ise o zaman komik olduğunu düşünmüyoruz. Başbakanımız adına kırgın olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.