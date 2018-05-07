Kenya'nın ilk uydusu cuma günü fırlatılacak

Mbithi, yaklaşık 1,2 milyon dolara mal olan uydunun 1 yıldan 18 aya kadar ömrü olduğunu belirterek, sonrasında uydunun uzayda yörüngesinde ilerleyerek yanacağını ifade etti.

Yerel saat ile saat 13.00'te gerçekleştirilecek fırlatma işlemi ülkedeki yerel televizyon kanallarından canlı izlenilebilecek.

Uydu, ülkedeki tarım arazilerinin gözlemlenmesi ve kıyı şeridinin izlenilmesine yardımcı olacak.

Fırlatma işleminin başarıyla tamamlanması durumunda Kenya, uzaya uydu fırlatan Afrika ülkeleri arasında yer alacak. Daha önce Güney Afrika, Nijerya, Gana, Cezayir ve Mısır uzaya uydu göndermişti.