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'nın ilk su cuma günü fırlatılacak

Doğu ülkesi 'da çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilen ilk 11 Mayıs Cuma günü a fırlatılacak. Nairobi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Peter Mbithi başkent Nairobi'de yaptığı basın toplantısında, Uzay Ajansı (JAXA) iş birliğiyle üniversitenin mühendisleri tarafından geliştirilen Kenya'nın ilk uydusunun Japonya'dan uzaya fırlatılacağını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 18:16
Kenya'nın ilk uydusu cuma günü fırlatılacak

Mbithi, yaklaşık 1,2 milyon dolara mal olan nun 1 yıldan 18 aya kadar ömrü olduğunu belirterek, sonrasında uydunun da yörüngesinde ilerleyerek yanacağını ifade etti.

Yerel saat ile saat 13.00'te gerçekleştirilecek fırlatma işlemi ülkedeki yerel televizyon kanallarından canlı izlenilebilecek.

Uydu, ülkedeki tarım arazilerinin gözlemlenmesi ve kıyı şeridinin izlenilmesine yardımcı olacak.

Fırlatma işleminin başarıyla tamamlanması durumunda , uzaya uydu fırlatan ülkeleri arasında yer alacak. Daha önce Güney Afrika, , Gana, Cezayir ve uzaya uydu göndermişti.

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Kenya'nın ilk uydusu cuma günü fırlatılacak
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