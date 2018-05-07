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Lavrov Pompeo ile görüşebileceğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı 'ın Rex Tillerson'un yerine atadığı yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşebileceğini söyledi

Giriş Tarihi: 7.5.2018 12:47
Lavrov Pompeo ile görüşebileceğini söyledi

20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek G20 hakkında Lavrov, "Her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya arasındaki gerilim devam ederken, Rusya'nın rejimine destek verdiği yönündeki iddialarına karşılık, ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye girerek hava saldırısı düzenlemişlerdi.

Aynı zamanda Rusya'nın Türkiye ile anlaşma sağladığı S-400'ler konusunda da Amerika'dan tehditvari yaklaşım gelmiş, Türkiye ve Rusya ise bu yaklaşımlara anlaşma yoluyla karşılık vermişti.

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı , Rusya Devlet Başkanı 'i ABD'ye davet ederek, kendisini 'da görmekten mutluluk duyacağını belirtti, ancak bu görüşmenin olup olmayacağı yönünde bir açıklama gelmedi.

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Lavrov Pompeo ile görüşebileceğini söyledi
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