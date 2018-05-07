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Maden kazasında 23 ölü

Giriş Tarihi: 7.5.2018
Maden kazasında 23 ölü
'ın Kuetta şehrinde madende yaşanan göçükte ölü sayısı 23'e çıktı. Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki bir kömür madeninde dün gece meydana gelen metan gazı patlamasına ilişkin açıklama yapan maden müfettişi İftihar Ahmet, göçük oluşan iki farklı noktanın birinden dünkü kurtarma çalışmaları sonucunda 16 madencinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Bugün de devam eden kurtarma faaliyetlerinde 7 madencinin cesedinin tespit edildiğini belirten Ahmet, çalışmaların sona erdiğini söyledi. Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, patlama yaşandığı vardiya saatinde madende 25 ila 30 işçi bulunuyordu.
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Maden kazasında 23 ölü
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