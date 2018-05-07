Parası ve müstehcen fotoğrafları çalındı

ABD'li model, oyuncu ve şarkıcı Paris Hilton
, bilgisayar korsanı bir kadının kurbanı oldu. Hilton'un hesaplarını kırarak 100 bin doları aşkın para ve müstehcen fotoğrafları ele geçiren korsan, ünlü yıldızı 2015-2017 döneminde takip etti. Bu dönemde Hilton'un iCloud hesabına ulaşmayı başardı.
Saldırgan, 2015'te yeni yıl partisi için Hollywood Roosevelt Hotel'de oda rezervasyonu yaptırırken Hilton'un kredi kartlarındaki verileri kullandı. Bilgisayar korsanı sadece o gece yaklaşık 40 bin dolar harcadı. Bilgisayar korsanının ayrıca Hilton'un yardımcılarından birine e-posta yoluyla mesaj göndererek hesabına 80 bin dolar aktarmasını istediği kaydedildi.
Korsanın Paris Hilton'a ait müstehcen fotoğrafları da ele geçirdiği, fakat onlarla ne yaptığı konusunda bilgi olmadığı öğrenildi.
Haberlere göre Paris'in yanı sıra babası Richard Hilton ve kız kardeşi Nicky de saldırganın kurbanı oldu.
Olayı soruşturan yetkililerin 2017'de bilgisayar korsanına ulaştığı belirtilen haberde, kadının banka dolandırıcılığı yaptığını itiraf ettiği ve mahkemenin hakkında vereceği kararın önümüzdeki pazartesi açıklanacağı ifade edildi.