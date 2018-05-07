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'da Putin'in adayı yine Medvedev

Devlet Başkanı , yemin töreninin ardından lık için bir kez daha Dimitriy Medvedev’i aday gösterdi.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 16:12
Rusya'da Putin'in başbakan adayı yine Medvedev

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Putin'in Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya adayı olarak Medvedev'i gösterdiği belirtildi.

Putin'in bugün Kremlin'de düzenlenen törenle yemin ederek yeni devlet başkanlığı dönemine başlamasının ardından anayasa gereği hükümet istifa etmişti.

Medvedev, 8 Mayıs 2012'den bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

'yı 18 yıldır yöneten Putin geçen mart ayında yapılan seçimlerde elde ettiği başarıyla normal şartlarda 6 yıl sürecek yeni dönemine bugün yemin ederek başladı.

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Rusya'da Putin'in başbakan adayı yine Medvedev
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