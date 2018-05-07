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Son dakika: 'te ABD büyükelçiliği tabelaları asılıyor!

Reuters haber ajansı, İngilizce, İbranice ve Arapça tabelaların bu sabah tarihi kentin güneyindeki yollara monte edildiğini bildirdi. ABD Başkanı 'ın 'de bulunan ABD İsrail Büyükelçiliğini 'e taşıma kararı 'yu yangın yerine çevirmişti.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 10:45
Son dakika: Kudüs'te ABD büyükelçiliği tabelaları asılıyor!

'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı 'ın büyükelçiliğin 'e taşınma kararında, bugün yeni gelişmeler var.

KUDÜS'E TABELALAR ASILDI!

Reuters haber ajansı, işçilerin büyükelçilik tabelalarını bu sabah tarihi kente asmaya başladığını bildiriyor. Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirilen tabelalar, İngilizce, İbranice ve Arapça.

BÜYÜKELÇİLİK 14 MAYIS'TA AÇILACAK

Tabelaların asıldığını gösteren fotoğraflar, önce sosyal medyaya düştü. Dakikalar sonra ise, Reuters ilk fotoğrafı servis etti.

Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.

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Son dakika: Kudüs'te ABD büyükelçiliği tabelaları asılıyor!
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