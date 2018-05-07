Son dakika: Kudüs'te ABD büyükelçiliği tabelaları asılıyor!

Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararında, bugün yeni gelişmeler var.
KUDÜS'E TABELALAR ASILDI!
Reuters haber ajansı, işçilerin büyükelçilik tabelalarını bu sabah tarihi kente asmaya başladığını bildiriyor. Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirilen tabelalar, İngilizce, İbranice ve Arapça.
BÜYÜKELÇİLİK 14 MAYIS'TA AÇILACAK
Tabelaların asıldığını gösteren fotoğraflar, önce sosyal medyaya düştü. Dakikalar sonra ise, Reuters ilk fotoğrafı servis etti.
Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.