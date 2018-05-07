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‘Trump cenazeme gelmesin’

Giriş Tarihi: 7.5.2018
‘Trump cenazeme gelmesin’
Amerikan siyasetinin duayen isimlerinden ve cumhuriyetçi kanadın etkili senatörlerinden John McCain, agresif beyin kanseri tedavisi görürken "Trump, cenazeme gelmesin" dedi. Haberi, ABD merkezli New York Times ve NBC News basın organlarına McCain ailesi ulaştırdı. Arizona Senatörü McCain'in, cenazesinde 'ı temsilen Trump'ın yardımcısı Mike Pence'i görmek istediği kaydedildi. Son röportajlarında "Artık ne kadar vaktim kaldı bilmiyorum" diyen McCain için Trump 2016'da "O bir savaş kahramanı değil, çünkü Vietnam'da esir düşmüştü" ifadelerini kullanmıştı. McCain ile Trump arasındaki çekişme Trump başkan olduktan sonra da sürmüş, McCain, Trump'ın sağlık sigortası yasasına 'hayır' oyu vermişti.
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‘Trump cenazeme gelmesin’
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