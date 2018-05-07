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Tunus'ta lerde başkent Nahda'nın

Tunus'ta lerde Nadha hareketinin adayı başkent Tunus'un belediye aşkanı oldu. Suad İbrahim ülke tarihinde başkent belediye başkanı olan ilk kadın oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 09:19
Tunus'ta yerel seçimlerde başkent Nahda'nın

Tunus'ta lerde adayı olan , başkent Tunus'un belediye başkanı oldu.

Devlet televizyonunun açıkladığı sonuçlara göre, Nahda Hareketinin başkentteki oyların yüzde 33,8'ini kazanmasıyla, listelerinin başındaki Suad İbrahim, ülke tarihinde başkent belediye başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

Nida Tunus Partisi ise 25,8 ile ikinci sırada gelirken, Demokratik Hareket 10,7 ile üçüncü sırayı aldı.. On partinin bir araya geldiği seçim ittifakı Sivil Koalisyon ve Halkçı Cephe ortak listesi yüzde 6,8 oy alabildi.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 33,7

Yüksek Seçim Komisyonunun açıkladığı oranlara göre, devrimden sonra gerçekleştirilen ilk yerel seçimlerde, ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitti. Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oldu.

KESİN SONUÇLAR 9 MAYIS'TA

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci, Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ikinci olmuştu. Seçimin kesin sonuçlarının 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

Tunus'ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler, daha önce 4 defa ertelenmişti.

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Tunus'ta yerel seçimlerde başkent Nahda'nın
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