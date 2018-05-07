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sandığa gidiyor

'ın geleceğinde söz sahibi olmaya hazırlanıyor. 'de ki Türkmenler , ve 'da kurulacak sandıklarda oy kullanacak

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 17:49
Türkmenler sandığa gidiyor

'ta yapılması planlanan genel lere 'te tek listeyle, diğer kentlerde ise çeşitli ittifaklarla giren , meclisinde daha fazla sandalyeyle temsil edilmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 37 milyon nüfuslu 'ta 24 milyon kayıtlı seçmen, ülkeyi gelecek 4 yıl yönetecek hükümetin belirlenmesi için 12 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Irak'ın önemli bir unsuru olan Türkmenler'den 'de yaşayan 30 bin kişi de oy kullanabilecek. Türkiye'de yaşayan Türkmenler 10 ve 11 Mayıs'ta oy kullanacak. Türkmenlerin oy kullanabilmesi için 'da 5, 'da 3 ve 'da 2 sandık kurulacak.

Türkmenler, kadim bir Türkmen kenti olan Kerkük'te önceki seçimlerden farklı olarak, "Kerkük Türkmen Cephesi" adlı listeyle seçim yarışına katılmakta. Türkmen şehri olarak bilinen Kerkük'te Türkmenlerin varlıklarını göstermesi için bu seçimler çok önem taşımakta. Türkmenler milletvekili sayılarını Kerkük'te 2'den 5'e, Irak genelinde ise 10'dan 15'e çıkarmayı hedeflemekte.

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Türkmenler sandığa gidiyor
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