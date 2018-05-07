Türkmenler sandığa gidiyor

12 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlere Kerkük'te tek listeyle, diğer kentlerde ise çeşitli ittifaklarla giren Türkmenler, Bağdat meclisinde daha fazla sandalyeyle temsil edilmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 37 milyon nüfuslu Irak'ta 24 milyon kayıtlı seçmen, ülkeyi gelecek 4 yıl yönetecek hükümetin belirlenmesi için 12 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Irak'ın önemli bir unsuru olan Türkmenler'den Türkiye'de yaşayan 30 bin kişi de oy kullanabilecek. Türkiye'de yaşayan Türkmenler 10 ve 11 Mayıs'ta oy kullanacak. Türkmenlerin oy kullanabilmesi için İstanbul'da 5, Ankara'da 3 ve Sakarya'da 2 sandık kurulacak.

Türkmenler, kadim bir Türkmen kenti olan Kerkük'te önceki seçimlerden farklı olarak, "Kerkük Türkmen Cephesi" adlı listeyle seçim yarışına katılmakta. Türkmen şehri olarak bilinen Kerkük'te Türkmenlerin varlıklarını göstermesi için bu seçimler çok önem taşımakta. Türkmenler milletvekili sayılarını Kerkük'te 2'den 5'e, Irak genelinde ise 10'dan 15'e çıkarmayı hedeflemekte.