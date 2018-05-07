UEFA kupayı yanlışlıkla Liverpool’a verdi

Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı eleyerek finale çıkmayı başaran İngiliz futbol kulübü Liverpool
, UEFA
tarafından yanlışlıkla şampiyon ilan edildi. UEFA'nın resmi sitesinde yer alan "2017/2018 Sezonu Şampiyonu Liverpool" ifadeleri dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından hemen fark edildi ve sosyal medyada "O zaman tebrikler" ve "Daha maça çıkmadan kupayı kazandık, büyük başarı" gibi eğlenceli yorumlar eşliğinde paylaşıldı. Site yönetimi yaptıkları hatayı fark edince Liverpool'u şampiyon ilan eden paylaşımı hemen kaldırsa da yine de sosyal medyada Liverpool'un şampiyon yapılacağına ve kupanın şikeli olduğuna dair yorumlardan kurtulamadı. Liverpool, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yarı finalde Bayern Münih
'i eleyen İspanyol kulübü Real Madrid
'e karşı final maçına çıkacak.