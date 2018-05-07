Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > UEFA kupayı yanlışlıkla Liverpool’a verdi

kupayı yanlışlıkla ’a verdi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018
UEFA kupayı yanlışlıkla Liverpool’a verdi
Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı eleyerek finale çıkmayı başaran İngiliz futbol kulübü , tarafından yanlışlıkla şampiyon ilan edildi. UEFA'nın resmi sitesinde yer alan "2017/2018 Sezonu Şampiyonu Liverpool" ifadeleri dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından hemen fark edildi ve sosyal medyada "O zaman tebrikler" ve "Daha maça çıkmadan kupayı kazandık, büyük başarı" gibi eğlenceli yorumlar eşliğinde paylaşıldı. Site yönetimi yaptıkları hatayı fark edince Liverpool'u şampiyon ilan eden paylaşımı hemen kaldırsa da yine de sosyal medyada Liverpool'un şampiyon yapılacağına ve kupanın şikeli olduğuna dair yorumlardan kurtulamadı. Liverpool, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yarı finalde 'i eleyen İspanyol kulübü 'e karşı final maçına çıkacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA kupayı yanlışlıkla Liverpool’a verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN