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'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hava saldırısı!

öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 15:15
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hava saldırısı!

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Sana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenen iki hava saldırısında sarayın bir kısmı yıkıldı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken bu konuda net bir bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı 'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hava saldırısı!
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