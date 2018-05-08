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40 bin lüye seçmen kartı verilmedi

'ta 'ta yapılacak lere günler kalırken, Türkmenlere yönelik seçmen kartlarının verilmediği iddia edildi. Irak'ın kentinin güneyindeki bölgelerde 40 bin kişiye seçmen kartı verilmediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 10:49
40 bin Kerküklüye seçmen kartı verilmedi

Irak'ta 'ta yapılacak genel seçimlere katılma hakkı olanlar için devlet tarafından hazırlanan ve tüm kişisel bilgileri içeren çipli seçmen kartlarının dağıtımında adaletsizlik olduğunu belirten 'teki Ubeyd Aşireti Başkanı Gassan Asi, yerel kaynaklara yaptığı açıklamada, '' güvenlik güçleri tarafından terör örgütü 'tan kurtarılan bölgelerde 40 bin vatandaşa seçmen kartı verilmediğini'' söyledi.

Seçmen kartlarının verilmesinin yasalara aykırı olduğuna dikkati çeken Asi, kartların verilmemesinin ardında siyasi hedefler olduğunu ve bunun lere etki etmesinden endişe ettiklerini aktardı.

"SEÇİMDE İHLALLERİN MEYDANA GELMESİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ilçeye bağlı köylere seçmen kartlarının en kısa zamanda gönderilmesini isteyen Asi, söz konusu seçmen kartlarının başkaları tarafından kullanılarak seçimde ihlallerin meydana gelmesinden endişe ettiklerini ifade etti.

Kentteki Araplar ise kartların verilmemesinden Irak Seçim Komiserliği Kerkük Bürosunu sorumlu tuttu. Irak'ta yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülkede nüfus bazındaki dağılıma göre Kerkük 13 milletvekili çıkarabiliyor.

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40 bin Kerküklüye seçmen kartı verilmedi
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